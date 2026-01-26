ВОЗ отвергла критику США по поводу своего реагирования на пандемию

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 26 января, 2026
    • 02:18
    Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивает на правильности своих действий во время реагирования на пандемию ковида, которые власти Соединенных Штатов приводят в качестве одного из обоснований их выхода из организации.

    Как передает Report, соответствующее заявление распространено пресс-службой ВОЗ.

    В нем отмечается, что США в качестве одной из причин их решения покинуть организацию ссылаются на "неудачи ВОЗ во время пандемии COVID-19". В Вашингтоне утверждают, что организация препятствовала "своевременному и точному обмену важной информацией", а также "скрывала эти неудачи", указывается в документе.

    "Хотя ни одна организация или правительство не действовали безупречно, ВОЗ настаивает на правильности своих действий в ответ на этот беспрецедентный глобальный кризис в области здравоохранения", - подчеркнули в организации. Пресс-служба отметила, что ВОЗ "рекомендовала использовать маски, вакцины и соблюдать физическое дистанцирование", но ни на одном этапе не призывала сделать эти меры обязательными.

    "Мы поддерживали суверенные правительства в принятии решений, которые, по их мнению, были в наилучших интересах их народов, но решения принимали они сами", - подчеркнула ВОЗ. Она назвала не соответствующими действительности обвинения со стороны американских официальных лиц в адрес ВОЗ в том, что она "преследовала политизированную, бюрократическую повестку дня, продвигаемую странами, враждебными интересам Америки".

