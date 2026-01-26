ВОЗ отвергла критику США по поводу своего реагирования на пандемию

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивает на правильности своих действий во время реагирования на пандемию ковида, которые власти Соединенных Штатов приводят в качестве одного из обоснований их выхода из организации.

Как передает Report, соответствующее заявление распространено пресс-службой ВОЗ.

В нем отмечается, что США в качестве одной из причин их решения покинуть организацию ссылаются на "неудачи ВОЗ во время пандемии COVID-19". В Вашингтоне утверждают, что организация препятствовала "своевременному и точному обмену важной информацией", а также "скрывала эти неудачи", указывается в документе.

"Хотя ни одна организация или правительство не действовали безупречно, ВОЗ настаивает на правильности своих действий в ответ на этот беспрецедентный глобальный кризис в области здравоохранения", - подчеркнули в организации. Пресс-служба отметила, что ВОЗ "рекомендовала использовать маски, вакцины и соблюдать физическое дистанцирование", но ни на одном этапе не призывала сделать эти меры обязательными.

"Мы поддерживали суверенные правительства в принятии решений, которые, по их мнению, были в наилучших интересах их народов, но решения принимали они сами", - подчеркнула ВОЗ. Она назвала не соответствующими действительности обвинения со стороны американских официальных лиц в адрес ВОЗ в том, что она "преследовала политизированную, бюрократическую повестку дня, продвигаемую странами, враждебными интересам Америки".