Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане
Другие страны
- 26 января, 2026
- 01:57
Израильские военные сообщили о новой серии ударов по целям радикальной организации "Хезболлах" в различных районах Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В ответ на неоднократные нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удары по террористическим объектам "Хезболлах" в нескольких районах Ливана", - говорится в заявлении.
