SOCAR kollektivi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) kollektivi Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    Bu barədə "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    SOCAR-ın kollektivi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər.

