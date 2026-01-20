SOCAR kollektivi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
Energetika
- 20 yanvar, 2026
- 14:27
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) kollektivi Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Bu barədə "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir.
SOCAR-ın kollektivi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin əziz xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər.
