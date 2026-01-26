Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 04:17
    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $5 000 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 03:03 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $5 007,5 за тройскую унцию (+0,49%).

    К 03:14 бакинскому времени стоимость золота ускорила рост и находилась на отметке $5 020,7 за тройскую унцию (+0,75%).

    золото драгоценные металлы

    Последние новости

    05:24

    Рубио и ас-Судани обсудили содержание боевиков ИГ в тюрьмах Ирака

    Другие страны
    04:41

    AP: В ДР Конго из-за атаки боевиков погибли 25 человек

    Другие страны
    04:17

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Другие страны
    03:56

    AP: У побережья Филиппин при крушении парома погибли семь человек

    Другие страны
    03:55

    Писториус: Трампу стоит извиниться за слова о роли НАТО в операции в Афганистане

    Другие страны
    03:23

    Израиль откроет КПП "Рафах" в ограниченном режиме и под своим полным контролем

    Другие страны
    02:46

    В США из-за снежной бури без света остались более миллиона потребителей - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    02:18

    ВОЗ отвергла критику США по поводу своего реагирования на пандемию

    Другие страны
    01:57

    Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    Лента новостей