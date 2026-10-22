Почти 900 млн манатов перечислят госпредприятия Азербайджана в бюджет в 2027 году

В следующем году в Азербайджане предусмотрено поступление дивидендов от более чем 40 государственных учреждений на сумму около 900 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

По словам министра, в соответствии с поручением Президента создан специальный портал отчетности для мониторинга деятельности госкомпаний и совершенствования дивидендной политики.

"На портале зарегистрировались 1 113 предприятий и были представлены 11 434 отчета. В результате получены бюджетные отчеты 950 госкомпаний за 2026 год, завершена подготовка прогнозов по дивидендам 885 предприятий", - заявил министр.

Сахиль Бабаев отметил, что по результатам проведенного анализа впервые в государственном бюджете предусмотрены столь значительные дивидендные выплаты. Как отметил министр, это яркий показатель успехов, достигнутых в последние годы в сфере управления госкомпаниями, и нового подхода к государственной финансовой политике.