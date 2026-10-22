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    Почти 900 млн манатов перечислят госпредприятия Азербайджана в бюджет в 2027 году

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:49
    Почти 900 млн манатов перечислят госпредприятия Азербайджана в бюджет в 2027 году

    В следующем году в Азербайджане предусмотрено поступление дивидендов от более чем 40 государственных учреждений на сумму около 900 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    По словам министра, в соответствии с поручением Президента создан специальный портал отчетности для мониторинга деятельности госкомпаний и совершенствования дивидендной политики.

    "На портале зарегистрировались 1 113 предприятий и были представлены 11 434 отчета. В результате получены бюджетные отчеты 950 госкомпаний за 2026 год, завершена подготовка прогнозов по дивидендам 885 предприятий", - заявил министр.

    Сахиль Бабаев отметил, что по результатам проведенного анализа впервые в государственном бюджете предусмотрены столь значительные дивидендные выплаты. Как отметил министр, это яркий показатель успехов, достигнутых в последние годы в сфере управления госкомпаниями, и нового подхода к государственной финансовой политике.

    Сахиль Бабаев Государственный бюджет Азербайджана Дивиденды Поступления в госбюджет Министерство финансов Азербайджана
    Gələn il Azərbaycanda 40-dan çox dövlət müəssisəsi büdcəyə dividend ödəyəcək
    Over 40 state firms to pay dividends to Azerbaijan's budget in 2027
    44 filmi
    44 filmi

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