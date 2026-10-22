BaFin отозвал лицензию немецкого филиала иранского Bank Saderat

Немецкий финансовый регулятор BaFin отозвал лицензию гамбургского филиала иранского Bank Saderat и распорядился о его ликвидации.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в заявлении регулятора.

Согласно информации, это очередная мера в отношении иранских банков в Германии. В сентябре BaFin объявил неплатежеспособным немецкий филиал иранского Bank Sepah.

Регулятор сообщил, что отозвал лицензию Bank Saderat еще в прошлом году после того, как учреждение нарушило законодательные требования и не устранило выявленные недостатки.

По данным BaFin, в прошлом месяце суд Гамбурга назначил ликвидатора для банка.

Всего в филиале работают 13 сотрудников, а его активы составляют 62,4 млн евро.