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    BaFin отозвал лицензию немецкого филиала иранского Bank Saderat

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 11:12
    BaFin отозвал лицензию немецкого филиала иранского Bank Saderat

    Немецкий финансовый регулятор BaFin отозвал лицензию гамбургского филиала иранского Bank Saderat и распорядился о его ликвидации.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в заявлении регулятора.

    Согласно информации, это очередная мера в отношении иранских банков в Германии. В сентябре BaFin объявил неплатежеспособным немецкий филиал иранского Bank Sepah.

    Регулятор сообщил, что отозвал лицензию Bank Saderat еще в прошлом году после того, как учреждение нарушило законодательные требования и не устранило выявленные недостатки.

    По данным BaFin, в прошлом месяце суд Гамбурга назначил ликвидатора для банка.

    Всего в филиале работают 13 сотрудников, а его активы составляют 62,4 млн евро.

    Немецкий финансовый регулятор BaFin Bank Saderat Введение санкций
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