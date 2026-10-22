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    Проект резолюции по деколонизации Французской Полинезии поддержали 159 стран

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 11:10
    Проект резолюции по деколонизации Французской Полинезии поддержали 159 стран

    Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции по Французской Полинезии, подтверждающий право ее народа на самоопределение. Документ поддержали 159 государств.

    Как сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ), против проголосовали две страны, еще четыре воздержались. В числе воздержавшихся оказалась Франция.

    Проект резолюции содержит требование к Франции сотрудничать с ООН в процессе деколонизации и предпринимать конкретные шаги в этом направлении.

    В частности, предусматриваются создание условий для направления во Французскую Полинезию миссии Специального комитета ООН по деколонизации (С-24) по установлению фактов, подготовка соответствующей программы работы под эгидой ООН и начало структурированного диалога между Францией и местными органами власти об условиях и сроках процесса самоопределения.

    В документе также уделяется внимание правам местного населения на природные ресурсы и последствиям ядерных испытаний, проводившихся Францией в 1966-1996 годах.

    Партия Tavini Huiraatira, выступающая за независимость Французской Полинезии, в своем заявлении расценила результаты голосования как важный международный политический сигнал против продолжающейся колониальной политики Франции в регионе.

    БИГ же расценила позицию Франции как свидетельство ее нежелания добровольно отказываться от колониального прошлого.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Бакинская инициативная группа (БИГ) Французская Полинезия Деколонизация
    159 ölkə Fransız Polineziyasının öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu dəstəkləyib
    159 countries support draft resolution on decolonization of French Polynesia
    44 filmi
    44 filmi

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