Проект резолюции по деколонизации Французской Полинезии поддержали 159 стран
- 22 октября, 2026
- 11:10
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Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции по Французской Полинезии, подтверждающий право ее народа на самоопределение. Документ поддержали 159 государств.
Как сообщили Report в Бакинской инициативной группе (БИГ), против проголосовали две страны, еще четыре воздержались. В числе воздержавшихся оказалась Франция.
Проект резолюции содержит требование к Франции сотрудничать с ООН в процессе деколонизации и предпринимать конкретные шаги в этом направлении.
В частности, предусматриваются создание условий для направления во Французскую Полинезию миссии Специального комитета ООН по деколонизации (С-24) по установлению фактов, подготовка соответствующей программы работы под эгидой ООН и начало структурированного диалога между Францией и местными органами власти об условиях и сроках процесса самоопределения.
В документе также уделяется внимание правам местного населения на природные ресурсы и последствиям ядерных испытаний, проводившихся Францией в 1966-1996 годах.
Партия Tavini Huiraatira, выступающая за независимость Французской Полинезии, в своем заявлении расценила результаты голосования как важный международный политический сигнал против продолжающейся колониальной политики Франции в регионе.
БИГ же расценила позицию Франции как свидетельство ее нежелания добровольно отказываться от колониального прошлого.