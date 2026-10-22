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    В Анкаре арестованы пять подозреваемых в стрельбе по коммерческому объекту

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 10:53
    В Анкаре арестованы пять подозреваемых в стрельбе по коммерческому объекту

    В районе Чанкая Анкары задержаны подозреваемые по делу о стрельбе из огнестрельного оружия по одному из коммерческих объектов.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления безопасности Анкары начали расследование после вооруженного нападения на объект.

    В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых снимал стрельбу на видео.

    По итогам операции задержали пять человек, включая попавшего на запись. Пятерых подозреваемых, представленных суду, арестовали, еще одного освободили под судебный надзор.

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