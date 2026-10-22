Утверждена Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджана

Кабинет министров утвердил "Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Азербайджана". Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Как сообщает Report, Министерство экономики совместно с профильными структурами должно координировать интеграцию мер по декарбонизации отраслей экономики в государственные программы, стратегии, национальные планы действий и другие документы. Министерство финансов обеспечит финансирование этих мер.

Стратегия предусматривает достижение условной цели "чистых нулевых выбросов" к 2060 году. Ее реализация будет зависеть от привлечения дополнительных финансовых ресурсов, включая международную поддержку, трансфер технологий, льготные кредиты и инвестиции частного сектора.

Министерство экологии и природных ресурсов представит Стратегию в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, организует информирование общественности и презентацию документа с участием научных учреждений, организаций и институтов гражданского общества.

Ведомство также будет контролировать исполнение Стратегии и раз в два года представлять результаты мониторинга Государственной комиссии по изменению климата.