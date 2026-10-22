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    "Azərbaycanın Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyası" təsdiqlənib

    Energetika
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:53
    Azərbaycanın Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyası təsdiqlənib

    Nazirlər Kabineti "Azərbaycanın Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyası"nı təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Strategiyada qeyd olunan "xalis 0 emissiya" hədəfinə nail olunması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi ölkə iqtisadiyyatının sahələri üzrə dekarbonlaşma tədbirlərinin müvafiq dövlət proqramları və strategiyalarına, milli fəaliyyət planlarına və digər sənədlərə inteqrasiyasını aidiyyəti qurumlarla əlaqələndirməklə təmin etməli, Maliyyə Nazirliyi dekarbonlaşma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsini təmin etməlidir.

    Strategiyada nəzərdə tutulmuş 2060-cı ilədək "xalis 0 emissiya" hədəfinə (şərtli hədəfə) nail olunmasının əlavə maliyyə resurslarının (beynəlxalq əməkdaşlıq və maliyyə dəstəyi, texnologiyaların ötürülməsi, güzəştli kreditlər, özəl sektor investisiyaları) cəlb edilməsindən asılı olacağı nəzərə alınmalıdır.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Strategiyanı BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Katibliyinə təqdim etməli, aidiyyəti qurumlarla birlikdə Strategiyanın məqsədləri və hədəfləri barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını, onun təbliğini, habelə elmi müəssisə və təşkilatların, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı ilə ictimai təqdimatının keçirilməsini təmin etməli, Strategiyanın icrasına dair monitorinqi həyata keçirsin və onun nəticələrini iki ildən bir İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim etməlidir.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyası
    Утверждена Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджана
    Azerbaijan approves Long-Term Low-Emission Development Strategy
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