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    МВФ прогнозирует спад экономики Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана на 1,3%

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 11:11
    МВФ прогнозирует спад экономики Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана на 1,3%

    Экономика Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана в 2026 году сократится на 1,3% из-за последствий конфликта США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

    По оценке фонда, конфликт отражается на добыче энергоресурсов, судоходстве, туризме, торговле и доверии к экономике. В 2027 году МВФ ожидает восстановления роста до 6,6%.

    Базовый прогноз предполагает ослабление конфликта в начале 2027 года и постепенную нормализацию торговли в течение года. При этом фонд отмечает исключительно высокую неопределенность.

    Основные риски, по оценке МВФ, связаны с дальнейшими перебоями в производстве энергоресурсов и нарушениями торговых маршрутов, которые могут привести к росту цен на энергоносители.

    Эскалация на Ближнем Востоке Международный валютный фонд (МВФ) Операция США и Израиля против Ирана
    IMF Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Pakistan iqtisadiyyatının 1,3 % azalacağını proqnozlaşdırır
    IMF forecasts 1.3% economic contraction in Middle East, North Africa, Pakistan
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    MiniBoss

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