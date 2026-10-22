МВФ прогнозирует спад экономики Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана на 1,3%

Экономика Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана в 2026 году сократится на 1,3% из-за последствий конфликта США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

По оценке фонда, конфликт отражается на добыче энергоресурсов, судоходстве, туризме, торговле и доверии к экономике. В 2027 году МВФ ожидает восстановления роста до 6,6%.

Базовый прогноз предполагает ослабление конфликта в начале 2027 года и постепенную нормализацию торговли в течение года. При этом фонд отмечает исключительно высокую неопределенность.

Основные риски, по оценке МВФ, связаны с дальнейшими перебоями в производстве энергоресурсов и нарушениями торговых маршрутов, которые могут привести к росту цен на энергоносители.