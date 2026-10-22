İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    IMF Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Pakistan iqtisadiyyatının 1,3 % azalacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 11:28
    IMF Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Pakistan iqtisadiyyatının 1,3 % azalacağını proqnozlaşdırır

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı münaqişəsinin nəticələri səbəbindən 2026-cı ildə Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Pakistan iqtisadiyyatı 1,3 % azalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) bəyanatında bildirilib.

    Fondun qiymətləndirməsinə görə, münaqişə enerji resurslarının hasilatına, gəmiçiliyə, turizmə, ticarətə və iqtisadiyyata olan inama təsir göstərir. IMF 2027-ci ildə artımın 6,6 %-ə qədər bərpa olunacağını proqnozlaşdırır.

    Baza proqnozu 2027-ci ilin əvvəlində münaqişənin səngiməsini və il ərzində ticarətin tədricən normallaşmasını nəzərdə tutur. Bununla yanaşı, fond son dərəcə yüksək qeyri-müəyyənliyin olduğunu qeyd edib.

    IMF-in qiymətləndirməsinə görə, əsas risklər enerji resurslarının istehsalında yarana biləcək növbəti fasilələr və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasına səbəb ola biləcək ticarət marşrutlarının pozulması ilə bağlıdır.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İsrail Dövləti Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
    МВФ прогнозирует спад экономики Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана на 1,3%
    IMF forecasts 1.3% economic contraction in Middle East, North Africa, Pakistan
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:02
    Marta Kos: Monteneqro Avropa İttifaqına üzvlük prosesində liderdir
    Xarici siyasət
    11:54
    AMB islam maliyyəsi üzrə qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsini təklif edib
    Maliyyə
    11:53
    Putin Rusiya hökumətdə kadr dəyişiklikləri edib
    Region
    11:53
    Foto
    Azərbaycanın güləş milliləri fizioterapistlərlə təmin olunacaq
    Fərdi
    11:53
    Paşinyan Ermənistanın Aİİ ilə mövcud münasibətlərini çağırış adlandırıb
    Region
    11:52
    Foto
    Gənc könüllülər Şəkidə dayanıqlı inkişaf mövzusunda təlimlər keçiblər
    Sosial müdafiə
    11:51
    Oxford Economics "McDonald"s Azərbaycan"ın iqtisadiyyata təsirini araşdırıb
    Maliyyə
    11:51
    Milli Məclis: Fransada baş verənlər hökumətin siyasi iflasının göstəricisidir
    Milli Məclis
    11:50
    Erməni nazir: "Rusiya qazının bahalaşması iqtisadiyyatın yavaşlamasına səbəb olacaq"
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti