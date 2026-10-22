IMF Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Pakistan iqtisadiyyatının 1,3 % azalacağını proqnozlaşdırır
- 22 oktyabr, 2026
- 11:28
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ABŞ və İsrailin İrana qarşı münaqişəsinin nəticələri səbəbindən 2026-cı ildə Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Pakistan iqtisadiyyatı 1,3 % azalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) bəyanatında bildirilib.
Fondun qiymətləndirməsinə görə, münaqişə enerji resurslarının hasilatına, gəmiçiliyə, turizmə, ticarətə və iqtisadiyyata olan inama təsir göstərir. IMF 2027-ci ildə artımın 6,6 %-ə qədər bərpa olunacağını proqnozlaşdırır.
Baza proqnozu 2027-ci ilin əvvəlində münaqişənin səngiməsini və il ərzində ticarətin tədricən normallaşmasını nəzərdə tutur. Bununla yanaşı, fond son dərəcə yüksək qeyri-müəyyənliyin olduğunu qeyd edib.
IMF-in qiymətləndirməsinə görə, əsas risklər enerji resurslarının istehsalında yarana biləcək növbəti fasilələr və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasına səbəb ola biləcək ticarət marşrutlarının pozulması ilə bağlıdır.