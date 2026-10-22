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    Гасымлы: Выпуск исламских облигаций через цифровые платформы расширит инвесторскую базу

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 11:10
    Гасымлы: Выпуск исламских облигаций через цифровые платформы расширит инвесторскую базу

    Выпуск сукук (исламский эквивалент облигаций - ред.) через цифровые платформы и их дробление на более мелкие номиналы могут расширить инвесторскую базу

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на открытии III Форума исламских финансов в Баку.

    По его словам, токенизация позволит более гибко структурировать финансовые инструменты, основанные на реальных активах. Искусственный интеллект может использоваться при оценке кредитных и инвестиционных рисков, выявлении мошенничества и в процессах комплаенса, а смарт-контракты - автоматизировать исполнение отдельных исламских финансовых договоров, снижая операционные издержки и повышая прозрачность, считает Гасымлы.

    "Цифровой такафул (система исламского страхования - ред.), исламский краудфандинг, P2P-финансирование и платформы цифрового микрофинансирования могут расширить доступ к капиталу, особенно для малого и среднего бизнеса", - сказал он.

    Гасымлы отметил, что объем глобальной индустрии исламских финансов с ежегодным ростом в 9% достиг $6,5 трлн, и к 2030 году объем активов прогнозируется на уровне выше $10,5 трлн. Исламский банкинг занимает ведущую позицию с долей около 72% ($4,3-4,5 трлн), объем сектора сукук составляет $1,03 трлн при ежегодном выпуске в $264,8 млрд, активы исламских фондов - $308 млрд, сектор такафула - $136 млрд, других исламских фининститутов - $193 млрд.

    Гасымлы подчеркнул, что в будущем развитие исламских финансов следует оценивать также в рамках понятия "исламский финтех".

    "Исламские финансы требуют прозрачности, связи операций с реальной экономической деятельностью и активами, разделения рисков и доходов. Финтех же обеспечивает отслеживание данных, снижение операционных издержек, демократизацию финансовых услуг и доступ к финансированию для более широких слоев населения. Эти две модели дополняют друг друга: исламские финансы дают финтеху ценностно-принципиальную основу, а финтех придает исламским финансам масштаб, скорость и доступность", - заключил глава Центра.

    Исламский банкинг Вюсал Гасымлы Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК)
    Vüsal Qasımlı: "Sukukun rəqəmsal platformalarla emissiyası investor bazasını genişləndirəcək"
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