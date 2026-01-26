Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    AP: В ДР Конго из-за атаки боевиков погибли 25 человек

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 04:41
    По меньшей мере 25 человек погибли в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) в результате атаки группировки "Объединение демократических сил".

    Как передает Report, об этом сообщило агентство AP со ссылкой на местные правозащитные организации.

    По их информации, в конголезской провинции Итури 15 человек были заперты в доме и сожжены заживо, 7 были застрелены. Еще трое были убиты в административном районе Валезе Вокуту.

    Объединение демократических сил ДРК пока не подтвердило свою причастность к инциденту.

