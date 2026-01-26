Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Израиль откроет КПП "Рафах" в ограниченном режиме и под своим полным контролем

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 03:23
    Израиль откроет КПП Рафах в ограниченном режиме и под своим полным контролем

    Израиль принял решение открыть в ограниченном режиме и под полным израильским контролем контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом после завершения операции по поиску останков последнего заложника.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

    "В рамках плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов Израиль согласился открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" в ограниченном режиме только для прохода людей и под полным израильским контролем. Открытие КПП было обусловлено возвращением всех живых заложников и полноценными усилиями ХАМАС по поиску и возвращению всех погибших похищенных", - говорится в заявлении.

    В канцелярии отметили, что "в настоящее время Армия обороны Израиля проводит целенаправленную операцию, используя всю разведывательную информацию, в рамках усилий по поиску и возвращению останков заложника Рана Гвили". "После завершения начатой 25 января операции и в соответствии с соглашением с США Израиль откроет КПП "Рафах", - указали в ведомстве премьера.

    Израиль Биньямин Нетаньяху КПП "Рафах"

    Последние новости

    04:17

    Стоимость золота обновила исторический максимум

    Другие страны
    03:56

    AP: У побережья Филиппин при крушении парома погибли семь человек

    Другие страны
    03:55

    Писториус: Трампу стоит извиниться за слова о роли НАТО в операции в Афганистане

    Другие страны
    03:23

    Израиль откроет КПП "Рафах" в ограниченном режиме и под своим полным контролем

    Другие страны
    02:46

    В США из-за снежной бури без света остались более миллиона потребителей - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    02:18

    ВОЗ отвергла критику США по поводу своего реагирования на пандемию

    Другие страны
    01:57

    Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    01:37

    Абдель Фаттах: Урегулирование ситуации в Судане предложено при посредничестве Турции

    Другие страны
    01:29

    CNN: В США в зоне снежной бури погибли семь человек

    Другие страны
    Лента новостей