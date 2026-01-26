Израиль откроет КПП "Рафах" в ограниченном режиме и под своим полным контролем

Израиль принял решение открыть в ограниченном режиме и под полным израильским контролем контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом после завершения операции по поиску останков последнего заложника.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"В рамках плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов Израиль согласился открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" в ограниченном режиме только для прохода людей и под полным израильским контролем. Открытие КПП было обусловлено возвращением всех живых заложников и полноценными усилиями ХАМАС по поиску и возвращению всех погибших похищенных", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что "в настоящее время Армия обороны Израиля проводит целенаправленную операцию, используя всю разведывательную информацию, в рамках усилий по поиску и возвращению останков заложника Рана Гвили". "После завершения начатой 25 января операции и в соответствии с соглашением с США Израиль откроет КПП "Рафах", - указали в ведомстве премьера.