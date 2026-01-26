Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Писториус: Трампу стоит извиниться за слова о роли НАТО в операции в Афганистане

    Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что президенту США Дональду Трампу, который преуменьшил роль союзников по НАТО в операции в Афганистане, было бы уместно извиниться, это стало бы проявлением порядочности.

    Как передает Report, такое мнение он высказал в эфире телеканала ARD.

    На вопрос, должен ли Трамп извиниться перед семьями погибших военных, глава Минобороны ФРГ отметил, что "это было бы признаком порядочности, уважения, а также проницательности". Но в то же время он подчеркнул, что не ожидает подобного шага от Трампа. "Мы все знаем, как действует американский президент", - сказал Писториус.

    "Я испытываю огромное уважение к достижениям американской нации и к тому союзнику, которым Соединенные Штаты были для нас на протяжении 70 лет. Но уважение должно быть взаимным", - констатировал министр. А говорить так, как говорит Трамп о павших союзниках, "просто неприлично и неуважительно", утверждал глава оборонного ведомства ФРГ.

    На вопрос, обсудит ли он это с главой Пентагона Питом Хегсетом, Писториус ответил: "Конечно, как только увижусь с ним".

