Абдель Фаттах: Урегулирование ситуации в Судане предложено при посредничестве Турции

Мы предложили посредничество Турции для урегулирования конфликта с Силами быстрого реагирования (СБР), с которыми в Судане происходят столкновения, однако некоторые силы не принимают это предложение.

Как передает Report, об этом председатель Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил турецким журналистам в своей резиденции в городе Порт-Судан.

Аль-Бурхан отметил, что эта война не прошла безболезненно ни для одного суданца, напомнив о большом числе погибших и раненых, а также подчеркнув значительный масштаб материального ущерба, нанесенного стране.

"Пока не будет положен конец СБР, мира не будет. Их предложения направлены не на решение проблемы, а на выигрыш времени", - заявил аль-Бурхан, подчеркнув, что одним из путей решения является капитуляция и разоружение СБР.

Отметим, что в результате продолжающейся с 2023 года гражданской войны и борьбы за власть в Судане погибли более 150 тысяч человек. По данным ООН, свыше 9 млн человек были вынуждены покинуть места проживания, еще 4 млн суданцев нашли убежище в соседних странах. В настоящее время около 21 млн человек страдают от нехватки продовольствия и находятся на грани голода.