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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Энергетика
    • 21 сентября, 2026
    • 14:43
    Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив компании по случаю Дня нефтяника посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, коллектив компании почтил память основателя современного независимого Азербайджанского государства, автора новой энергетической стратегии страны общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к памятнику Великого лидера.

    Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

    Сотрудники SOCAR также побывали в Аллее шехидов, где почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к монументу "Вечный огонь".

    Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
    Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
    Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Гейдар Алиев День нефтяника Ровшан Наджаф Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Аллея почетного захоронения
    Фото
    SOCAR-ın kollektivi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib
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    SOCAR president, employees visit Alley of Honor, Alley of Martyrs

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