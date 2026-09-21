Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и коллектив компании по случаю Дня нефтяника посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, коллектив компании почтил память основателя современного независимого Азербайджанского государства, автора новой энергетической стратегии страны общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к памятнику Великого лидера.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

Сотрудники SOCAR также побывали в Аллее шехидов, где почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, и возложили венок к монументу "Вечный огонь".