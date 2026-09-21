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    SOCAR-ın kollektivi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Energetika
    • 21 sentyabr, 2026
    • 14:24
    SOCAR-ın kollektivi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Neftçilər Günü peşə bayramı münasibətilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf və şirkətin kollektivi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, şirkətin kollektivi əvvəlcə Fəxri xiyabanda müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ölkəmizin yeni enerji strategiyasının müəllifi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anaraq Ulu Öndərin abidəsi önünə əklil qoyub.

    Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb.

    Şəhidlər xiyabanını ziyarət edən SOCAR kollektivi ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin məzarları üzərinə gül dəstələri düzüb, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.

    SOCAR-ın kollektivi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib
    SOCAR-ın kollektivi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib
    SOCAR-ın kollektivi Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Rövşən Nəcəf Neftçilər Günü I Fəxri Xiyaban Şəhidlər xiyabanı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
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    Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
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    SOCAR president, employees visit Alley of Honor, Alley of Martyrs

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