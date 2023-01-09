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КНР договорилась с Австралией о поставках угля для замещения части российского

КНР договорилась с Австралией о поставках угля для замещения части российского Китай увеличивает добычу угля и договорился с Австралией о его поставках, что частично заменит российское топливо.
Энергетика
9 января 2023 г. 15:04
КНР договорилась с Австралией о поставках угля для замещения части российского

Китай увеличивает добычу угля и договорился с Австралией о его поставках, что частично заменит российское топливо.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Китай ввел неофициальный запрет на импорт угля из Австралии в 2020 году в связи с недовольством позицией австралийских властей насчет происхождения COVID-19. В конце 2022 года на фоне энергокризиса и прихода к власти в Австралии нового правительства отношения двух стран улучшились.

По данным агентства, для Китая замена австралийского угля российским, индонезийским и монгольским происходила с проблемами. В 2021 году в Китае наблюдались массовые отключения электричества, притом, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом нужно было корректировать расчеты на собственную добычу.

Ранее сообщалось, что Китай в 2022 году стал крупнейшим покупателем российского угля, импортировав 69,5 млн тонн.

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