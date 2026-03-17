Китайские компании возобновляют закупки российской нефти после четырехмесячного перерыва
- 17 марта, 2026
- 14:47
Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая, стремясь избежать дефицита поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке, вернулись к закупкам российской нефти после четырехмесячного перерыва.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщают источники в торговых кругах.
Отмечается, что Пекин решил воспользоваться временным смягчением американских санкций.
На этой неделе торговые подразделения Sinopec и PetroChina начали запрашивать у поставщиков информацию о возможных закупках, впервые с ноября прошлого года.
Хотя о конкретных сделках на вечер вторника еще не сообщалось, аналитики считают их неизбежными. Российская нефть остается значительно дешевле аналогов из Бразилии или Западной Африки. И это несмотря на общий скачок цен и премий, вызванный началом войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.
По данным агентства, сейчас Китай оценивает риски: успеют ли они провести оплату и доставку в течение 30-дневного "окна", которое открылось 12 марта. Это послабление со стороны США касается только тех грузов, которые уже были загружены на танкеры.
Sinopec и PetroChina ситуацию пока не комментируют. Отмечается, что госкомпании могут закупать российское сырье и у внутренних посредников независимых китайских НПЗ или трейдеров, у которых нефть уже находится в хранилищах.