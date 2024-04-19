Китайская SINOPEC примет участие в строительстве в Казахстане первого ГХК стоимостью $7,7 млрд

Китайская компания China Petrochemical Corporation (SINOPEC) официально стала участником проекта "Полиэтилен" стоимостью порядка 7,7 млрд долларов.

Китайская компания China Petrochemical Corporation (SINOPEC) официально стала участником проекта "Полиэтилен" стоимостью порядка 7,7 млрд долларов.

Об этом, как сообщает Report, говорится в информации правительства Казахстана.

"Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с президентом SINOPEC Джао Донгом и председателем правления ООО "СИБУР" Михаилом Карисаловым. В ходе встречи был подписан трехсторонний протокол, официально завершивший вхождение SINOPEC в состав участников проекта строительства в Казахстане первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена стоимостью порядка 7,7 млрд долларов", -говорится в информации.

Мощность предприятия составит 1,25 млн тонн полиэтилена в год, что составит 1% от всех мировых мощностей. С подписанием протокола, структура собственников завода выглядит следующим образом: КазМунайГаз – 40%, SINOPEC – 30%, "СИБУР" – 30%.

Отмечено, что проект реализуется при поддержке правительства Казахстана. Завод будет построен на территории специальной экономической зоны с обеспечением соответствующей инфраструктурой и специальным налоговым режимом. Помимо завода "Полиэтилен" запланировано строительство газосепарационного комплекса и магистрального трубопровода.

На заводе планируется производить порядка 22 марок полиэтилена по американским лицензионным технологиям Chevron Phillips и Univation, из них 40% придется на премиальный класс.

"Добавленная стоимость между исходным сырьем – этаном и продукцией третьего передела – полиэтиленом возрастает в 20 раз, с 80-90 до 1600-1800 долларов за тонну. Проект “Полиэтилен” безусловно придаст серьезный импульс развитию как обрабатывающей промышленности, так и экономики страны в целом. По расчетам экспертов, вклад в ВВП страны к 2030 году от реализации проекта оценивается приблизительно в 1,2%", - отметил Бектенов.

Строительство завода планируется завершить до 2029 года. В период строительства будет создано более 8 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 850 рабочих мест.