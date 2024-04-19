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Китайская SINOPEC примет участие в строительстве в Казахстане первого ГХК стоимостью $7,7 млрд

Китайская SINOPEC примет участие в строительстве в Казахстане первого ГХК стоимостью $7,7 млрд Китайская компания China Petrochemical Corporation (SINOPEC) официально стала участником проекта "Полиэтилен" стоимостью порядка 7,7 млрд долларов.
Энергетика
19 апреля 2024 г. 10:34
Китайская SINOPEC примет участие в строительстве в Казахстане первого ГХК стоимостью $7,7 млрд

Китайская компания China Petrochemical Corporation (SINOPEC) официально стала участником проекта "Полиэтилен" стоимостью порядка 7,7 млрд долларов.

Об этом, как сообщает Report, говорится в информации правительства Казахстана.

"Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с президентом SINOPEC Джао Донгом и председателем правления ООО "СИБУР" Михаилом Карисаловым. В ходе встречи был подписан трехсторонний протокол, официально завершивший вхождение SINOPEC в состав участников проекта строительства в Казахстане первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена стоимостью порядка 7,7 млрд долларов", -говорится в информации.

Мощность предприятия составит 1,25 млн тонн полиэтилена в год, что составит 1% от всех мировых мощностей. С подписанием протокола, структура собственников завода выглядит следующим образом: КазМунайГаз – 40%, SINOPEC – 30%, "СИБУР" – 30%.

Отмечено, что проект реализуется при поддержке правительства Казахстана. Завод будет построен на территории специальной экономической зоны с обеспечением соответствующей инфраструктурой и специальным налоговым режимом. Помимо завода "Полиэтилен" запланировано строительство газосепарационного комплекса и магистрального трубопровода.

На заводе планируется производить порядка 22 марок полиэтилена по американским лицензионным технологиям Chevron Phillips и Univation, из них 40% придется на премиальный класс.

"Добавленная стоимость между исходным сырьем – этаном и продукцией третьего передела – полиэтиленом возрастает в 20 раз, с 80-90 до 1600-1800 долларов за тонну. Проект “Полиэтилен” безусловно придаст серьезный импульс развитию как обрабатывающей промышленности, так и экономики страны в целом. По расчетам экспертов, вклад в ВВП страны к 2030 году от реализации проекта оценивается приблизительно в 1,2%", - отметил Бектенов.

Строительство завода планируется завершить до 2029 года. В период строительства будет создано более 8 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 850 рабочих мест.

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Версия на английском языке China’s SINOPEC to take part in construction of first gas and chemical complex in Kazakhstan worth about $7.7B

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