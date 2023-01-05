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Китайская компания получила в эксплуатацию нефтяные месторождения в Афганистане

Китайская компания получила в эксплуатацию нефтяные месторождения в Афганистане Министр горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан" Шахабуддин Делавар и представитель китайской компании подписали договор на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.
Энергетика
5 января 2023 г. 13:44
Китайская компания получила в эксплуатацию нефтяные месторождения в Афганистане

Министр горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан" Шахабуддин Делавар и представитель китайской компании подписали договор на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении государственного информационного агентства Bakhtar.

"Площадь передаваемых в распоряжение китайской компании месторождений по контракту составляет 4,5 тыс. квадратных километров, и они расположены в трех провинциях страны: Сирпуле, Джаузджане и Фарьябе", - сказано в сообщении.

Другие детали контракта не раскрываются.

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