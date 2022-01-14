Китай договорился с США о продаже части нефти из своих резервов

Китай договорился с Соединенными Штатами о том, что высвободит часть нефти из своих стратегических резервов примерно во время празднования китайского Нового года, который придется в этом году на 1 февраля.

Китай договорился с Соединенными Штатами о том, что высвободит часть нефти из своих стратегических резервов примерно во время празднования китайского Нового года, который придется в этом году на 1 февраля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Договоренность была достигнута в конце 2021 года. Объем нефти, которую Пекин планирует высвободить, не уточняется, однако известно, что он будет зависеть от уровня цен на энергоноситель. Так, при цене свыше 85 долларов США за баррель речь идет о высвобождении более крупных объемов, а если нефть будет стоить около 75 долларов, то объемы будут более низкими.

В ноябре прошлого года президент США Джо Байден принял решение задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии. Американские власти заявили, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.