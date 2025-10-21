Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Казахстанско-Азербайджанский инвестфонд и SOCAR подписали соглашение по энергетике

    Энергетика
    • 21 октября, 2025
    • 14:17
    Казахстанско-Азербайджанский инвестфонд и SOCAR подписали соглашение по энергетике

    Казахстанско-Азербайджанский инвестиционный фонд (SK-AIH) и государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR подписали рамочное соглашение в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.

    Как передает Report, об этом сообщает "Самрук-Қазына".

    "В рамках подписанного соглашения стороны планируют определить портфель совместных проектов в энергетике, включая возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Фонд SK-AIH будет выступать в качестве миноритарного акционера. Сотрудничество открывает новые возможности для развития зеленой экономики и расширения инвестиционных связей между Казахстаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

    Qazaxıstan-Azərbaycan İnvestisiya Fondu və SOCAR energetika sahəsində saziş imzalayıb
    Kazakhstan-Azerbaijan Investment Fund, SOCAR sign energy cooperation agreement

    Лента новостей