Казахстанско-Азербайджанский инвестфонд и SOCAR подписали соглашение по энергетике

Казахстанско-Азербайджанский инвестиционный фонд (SK-AIH) и государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR подписали рамочное соглашение в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщает "Самрук-Қазына".

"В рамках подписанного соглашения стороны планируют определить портфель совместных проектов в энергетике, включая возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Фонд SK-AIH будет выступать в качестве миноритарного акционера. Сотрудничество открывает новые возможности для развития зеленой экономики и расширения инвестиционных связей между Казахстаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении.