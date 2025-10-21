Казахстанско-Азербайджанский инвестфонд и SOCAR подписали соглашение по энергетике
Энергетика
- 21 октября, 2025
- 14:17
Казахстанско-Азербайджанский инвестиционный фонд (SK-AIH) и государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR подписали рамочное соглашение в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.
Как передает Report, об этом сообщает "Самрук-Қазына".
"В рамках подписанного соглашения стороны планируют определить портфель совместных проектов в энергетике, включая возобновляемые источники энергии и энергоэффективность. Фонд SK-AIH будет выступать в качестве миноритарного акционера. Сотрудничество открывает новые возможности для развития зеленой экономики и расширения инвестиционных связей между Казахстаном и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
