    Energetika
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:49
    Qazaxıstan-Azərbaycan İnvestisiya Fondu və SOCAR energetika sahəsində saziş imzalayıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri çərçivəsində Qazaxıstan-Azərbaycan İnvestisiya Fondu (SK-AIH) və Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) arasında çərçivə sazişi imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Samruk-Kazyna" məlumat yayıb.

    "İmzalanmış saziş çərçivəsində tərəflər bərpa olunan enerji mənbələri və enerji səmərəliliyi də daxil olmaqla, enerji sahəsində birgə layihələr portfelini müəyyən etməyi planlaşdırırlar. "SK-AIH" fondu minoritar səhmdar qismində çıxış edəcək. Əməkdaşlıq Qazaxıstanla Azərbaycan arasında investisiya əlaqələrinin genişləndirilməsi və yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün yeni imkanlar açır", - məlumatda qeyd olunub.

