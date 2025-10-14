Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 11:36
    Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    По его словам, между странами сложилось стратегическое партнерство в энергетической сфере и Казахстан высоко ценит сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз" в транспортировке нефти по Транскаспийскому маршруту.

    "Казахстан также заинтересован в заключении долгосрочных контрактов на поставку различных нефтепродуктов из Азербайджана", - подчеркнул министр.

