Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По его словам, между странами сложилось стратегическое партнерство в энергетической сфере и Казахстан высоко ценит сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз" в транспортировке нефти по Транскаспийскому маршруту.

"Казахстан также заинтересован в заключении долгосрочных контрактов на поставку различных нефтепродуктов из Азербайджана", - подчеркнул министр.