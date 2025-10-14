Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана
Энергетика
- 14 октября, 2025
- 11:36
Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
По его словам, между странами сложилось стратегическое партнерство в энергетической сфере и Казахстан высоко ценит сотрудничество между SOCAR и "КазМунайГаз" в транспортировке нефти по Транскаспийскому маршруту.
"Казахстан также заинтересован в заключении долгосрочных контрактов на поставку различных нефтепродуктов из Азербайджана", - подчеркнул министр.
