    Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdır

    Energetika
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:18
    Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdır

    Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstanın nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev Bakıda keçirilən Azərbaycan-Qazaxıstan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 21-ci iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq formalaşıb və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu ilə neftin nəqli sahəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "KazMunayQaz" arasındakı əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir.

    "Qazaxıstan, həmçinin Azərbaycandan müxtəlif neft məhsullarının tədarükü üçün uzunmüddətli müqavilələrin bağlanmasında maraqlıdır", - nazir vurğulayıb.

    SOCAR Qazaxıstan Nurlan Sauranbayev neft məhsulları
    Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана
    Kazakhstan interested in long-term supplies of petroleum products from Azerbaijan

