Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdır
Energetika
- 14 oktyabr, 2025
- 12:18
Qazaxıstan Azərbaycandan neft məhsullarının uzunmüddətli tədarükündə maraqlıdır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstanın nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev Bakıda keçirilən Azərbaycan-Qazaxıstan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyasının 21-ci iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq formalaşıb və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu ilə neftin nəqli sahəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "KazMunayQaz" arasındakı əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir.
"Qazaxıstan, həmçinin Azərbaycandan müxtəlif neft məhsullarının tədarükü üçün uzunmüddətli müqavilələrin bağlanmasında maraqlıdır", - nazir vurğulayıb.
