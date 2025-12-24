İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Biznes
    • 24 dekabr, 2025
    • 18:33
    Mikayıl Cabbarov IV Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri Toğrul Yaqublu və Təbriz Əmmayevlə Mentorluq proqramı çərçivəsində növbəti dəfə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəsindəki hesabında məlumat verib.

    "Gənclərin fərdi və peşəkar inkişaf sahəsində əldə etdikləri səriştələr, müsabiqənin karyera irəliləyişi baxımından yaratdığı üstünlüklər və yeni imkanlar barədə danışdıq", - M.Cabbarov qeyd edib.

