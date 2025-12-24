Mikayıl Cabbarov IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
- 24 dekabr, 2025
- 18:33
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri Toğrul Yaqublu və Təbriz Əmmayevlə Mentorluq proqramı çərçivəsində növbəti dəfə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəsindəki hesabında məlumat verib.
"Gənclərin fərdi və peşəkar inkişaf sahəsində əldə etdikləri səriştələr, müsabiqənin karyera irəliləyişi baxımından yaratdığı üstünlüklər və yeni imkanlar barədə danışdıq", - M.Cabbarov qeyd edib.
