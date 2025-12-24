Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

Министр экономики Микаил Джаббаров в очередной раз встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Тогрулом Ягублу и Табризом Аммаевым в рамках программы наставничества.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

"Мы обсудили навыки, приобретенные молодые людьми в сфере личностного и профессионального развития, а также преимущества и новые возможности, которые конкурс открывает в плане карьерного роста", - говорится в сообщении.