    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Бизнес
    • 24 декабря, 2025
    • 18:47
    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Министр экономики Микаил Джаббаров в очередной раз встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Тогрулом Ягублу и Табризом Аммаевым в рамках программы наставничества.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

    "Мы обсудили навыки, приобретенные молодые людьми в сфере личностного и профессионального развития, а также преимущества и новые возможности, которые конкурс открывает в плане карьерного роста", - говорится в сообщении.

