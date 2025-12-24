"Karvan-Yevlax" qış fasiləsində "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 18:29
    Karvan-Yevlax qış fasiləsində Kəpəzlə üz-üzə gələcək

    "Karvan-Yevlax" komandasının qış təlim-məşq toplanışının detalları müəyyənləşib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, komanda yanvarın 3-də Yevlaxda toplaşacaq.

    Bölgə təmsilçisinin toplanışda 2 yoxlama oyunu keçirməsi nəzərdə tutulur. Artıq rəqiblərdən birinin adına aydınlıq gəlib.

    Füzuli Məmmədovun rəhbərlik etdiyi kollektiv yanvarın 17-də Yevlaxda "Kəpəz"lə qarşılaşacaq. Digər rəqibin adına yaxın günlərdə aydınlıq gələcək.

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" 2026-ci ildə ilk rəsmi oyununu Misli Premyer Liqasının XVII turu çərçivəsində yanvarın 25-də səfərdə "Sabah" klubuna qarşı keçirəcək.

