İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Zakir Həsənov Liviyaya başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 18:24
    Zakir Həsənov Liviyaya başsağlığı verib

    Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Liviya Dövlətinin Baş naziri – müdafiə naziri Abdülhəmid Dibeybəyə başsağlığı verib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Başsağlığında deyilir:

    "Türkiyə Respublikasından rəsmi səfərdən qayıdan 9H-DFJ bort nömrəli "Falkon 50" tipli təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində şəxsən tanıdığım Liviya Dövləti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı Məhəmməd Əli Əhməd Əl Haddadın və digər heyətin həlak olması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi.

    Faciəvi qəza zamanı bütün həlak olanların yaxınlarının və əzizlərinin kədərinə şərik olduğumuzu bildirir, Allahdan səbir diləyirik.

    Ruhları şad, xatirələri əziz olsun.

    Allah rəhmət eləsin".

    Zakir Həsənov Liviya başsağlığı
    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Son xəbərlər

    18:47

    Netanyahu: İsrail müdafiə sənayesinin inkişafına 108 milyard dollar yatıracaq

    Digər ölkələr
    18:33
    Foto

    Mikayıl Cabbarov IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Biznes
    18:30

    PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində yanvar ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:29

    "Karvan-Yevlax" qış fasiləsində "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək

    Futbol
    18:25

    Binəli Yıldırım Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:24

    Zakir Həsənov Liviyaya başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    18:16

    AYNA: Şəhərlərarası və şəhərətrafı marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    18:14

    Rusiyada Azərbaycan diasporunun rəhbəri barəsində işə yenidən baxılacaq

    Region
    18:03

    Maya Sandu Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti