Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 18:35
    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования премьер-министру Ливии - министру обороны Абделю Хамиду Дбейбе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Минобороны Азербайджана.

    "Глубоко опечален вестью о крушении самолета Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, возвращавшегося после официального визита в Турцию, в результате которого погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии, генерал армии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, которого я знал лично, и другие люди.

    Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в этом трагическом происшествии, разделяю их скорбь, да упокоит Всевышний их души", - говорится в сообщении.

    Закир Гасанов Минобороны Азербайджана соболезнования Ливия авиавиакатастрофа
    Zakir Həsənov Liviyaya başsağlığı verib

    Последние новости

    18:47
    Фото

    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Бизнес
    18:35

    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Внешняя политика
    18:31

    ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

    Финансы
    18:29

    Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

    Другие страны
    18:17

    В центре Москвы горит цветочный склад

    В регионе
    18:14

    Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

    Инфраструктура
    18:09

    В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьи

    Внутренняя политика
    18:07

    В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионов

    В регионе
    18:02
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей