Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования премьер-министру Ливии - министру обороны Абделю Хамиду Дбейбе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален вестью о крушении самолета Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, возвращавшегося после официального визита в Турцию, в результате которого погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии, генерал армии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, которого я знал лично, и другие люди.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в этом трагическом происшествии, разделяю их скорбь, да упокоит Всевышний их души", - говорится в сообщении.