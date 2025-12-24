Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой
- 24 декабря, 2025
- 18:35
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования премьер-министру Ливии - министру обороны Абделю Хамиду Дбейбе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"Глубоко опечален вестью о крушении самолета Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, возвращавшегося после официального визита в Турцию, в результате которого погиб начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии, генерал армии Мухаммад Али Ахмад аль-Хаддад, которого я знал лично, и другие люди.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в этом трагическом происшествии, разделяю их скорбь, да упокоит Всевышний их души", - говорится в сообщении.
