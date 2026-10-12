Казахстан за 9 месяцев увеличил поставки нефти в направлении БТД на 24%

Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" в январе-сентябре 2026 года отгрузила через морской порт Актау в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1 млн 164 тыс. тонн нефти, что на 24% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на компанию, общий объем налива нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей "КазТрансОйла" составил 2 млн 608 тыс. тонн, увеличившись на 7%.

За девять месяцев 2026 года компания нарастила объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на 4% - до 34 млн 392 тыс. тонн.

Консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов "КазТрансОйла" составил 35 млн 809 тыс. тонн, что на 3% превышает показатель января-сентября 2025 года.