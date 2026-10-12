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    Казахстан за 9 месяцев увеличил поставки нефти в направлении БТД на 24%

    Энергетика
    • 12 октября, 2026
    • 15:11
    Казахстан за 9 месяцев увеличил поставки нефти в направлении БТД на 24%

    Казахстанская национальная компания "КазТрансОйл" в январе-сентябре 2026 года отгрузила через морской порт Актау в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1 млн 164 тыс. тонн нефти, что на 24% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на компанию, общий объем налива нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей "КазТрансОйла" составил 2 млн 608 тыс. тонн, увеличившись на 7%.

    За девять месяцев 2026 года компания нарастила объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на 4% - до 34 млн 392 тыс. тонн.

    Консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов "КазТрансОйла" составил 35 млн 809 тыс. тонн, что на 3% превышает показатель января-сентября 2025 года.

    КазТрансОйл Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) Казахстан
    Qazaxıstan 9 ayda BTC ilə neft tədarükünü 24 % artırıb
    KazTransOil boosts oil shipments toward BTC
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