Qazaxıstan 9 ayda BTC ilə neft tədarükünü 24 % artırıb
- 12 oktyabr, 2026
- 15:47
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Qazaxıstanın "KazTransOil" milli şirkəti bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Aktau dəniz limanı vasitəsilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri istiqamətində 1 milyon 164 min ton neft göndərib.
"Report"un Qazaxıstan bürosu şirkətə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin analoji dövrünün göstəricisindən 24 % çoxdur.
"KazTransOil"un imkanlarından istifadə edilməklə Aktau limanında tankerlərə yüklənən neftin ümumi həcmi 2 milyon 608 min ton təşkil edib. Bu, illik müqayisədə 7 % artım deməkdir.
Bu ilin 9 ayı ərzində şirkət magistral neft kəmərləri sistemi ilə neftin nəqli həcmini 4 % artıraraq 34 milyon 392 min tona çatdırıb.
"KazTransOil"un neft nəqli və neft məhsullarının aşırılması üzrə konsolidə edilmiş həcmi 35 milyon 809 min ton təşkil edib, bu da ötən ilin yanvar-sentyabr aylarının göstəricisini 3 % üstələyir.