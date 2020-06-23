Казахстан утвердил квоты по добыче нефти для своих месторождений в рамках ОПЕК+

Во второй половине текущего года Казахстан продолжит сокращать добычу нефти и распределил квоты между месторождениями в стране.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

"Правительство Казахстана приняло постановление "О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам", – говорится в сообщении.

Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка в необходимых объемах нефтепродуктов, а также "справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти" для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи, уточняется в информации.

"Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти", – отметили в правительстве.

Как подчеркивается в пресс-релизе, благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах (сделке ОПЕК+), наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке.

Как сообщалось, Казахстан в рамках ОПЕК+ в мае выполнил свои обязательства только на 71%, готов компенсировать недостачу в августе и сентябре. По данным минэнерго Казахстана, совокупное перепроизводство в первые 12 дней мая составило 3,13 млн баррелей и связано с "инертностью отрасли". Казахстан в рамках ОПЕК+ взял на себя обязательства в мае-июне и июле текущего года сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. При снижении добычи на 390 тыс. баррелей в сутки от уровня производства ноября 2018 года (1,7 млн баррелей в сутки, без учета конденсата) ежесуточная нефтедобыча в Казахстане должна составлять 1,32 млн баррелей в сутки.

