Казахстан огласил прогноз добычи нефти на 2020 год

Общее сокращение добычи нефти Казахстаном будет на уровне до 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

"6 июня состоялось заседание ОПЕК+. По итогам заседания было принято решение, что Казахстан до июля будет производить до 9,7 млн баррелей нефти в сутки. Также было согласовано решение о возмещении увеличения в июле-сентябре по странам, где в мае-июне этого года наблюдается рост производства по различным причинам. В Казахстане с 1 мая в течение 12 дней превышение производства нефти в рамках сделки ОПЕК+ составило 3,13 млн баррелей. Их возмещение запланировано в августе-сентябре», - отметил Нурлан Ногаев в ходе заседания правительства.

Как уточнил министр энергетики, в результате добыча нефти снизится от уровня ноября 2018 года: в июле на 23%, августе-сентябре – на 21% и октябре-декабре - на 18%. «Таким образом, прогноз добычи нефти на 2020 год составляет 86 млн тонн, что на 4% меньше индикативного прогноза в 90 млн тонн», - добавил Н.Ногаев.