Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в Китай и Иран

Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана.

Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - сообщил Акчулаков на заседании правительства в среду.

Он уточнил, что в рамках диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов поставки нефти.