О нас

Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в Китай и Иран

Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в Китай и Иран Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 09:20
Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в Китай и Иран

Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - сообщил Акчулаков на заседании правительства в среду.

Он уточнил, что в рамках диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов поставки нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakhstan eyes developing oil export routes to China, Iran

Самое важное

Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
12 декабря 2022 г. 14:30
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
Ева Кайли лишена полномочий заместителя главы Европарламента
11 декабря 2022 г. 01:47
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве
10 декабря 2022 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi