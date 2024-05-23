Казахстан к 2030 году планирует запустить проект по "зеленому" водороду

Казахстан планирует развивать водородную энергетику для экспорта "зеленой" электроэнергии в Европу.

Казахстан планирует развивать водородную энергетику для экспорта "зеленой" электроэнергии в Европу.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава комитета по энергетической и атомной отрасли общественного совета Минэнергетики Еркебулан Кожмамбетов.

"К 2030 году хотели запустить большой проект по выпуску "зеленого" водорода. Нам обещает финансирование Германия. Они хотят выделить примерно 50 млрд евро. На эти средства хотят построить солнечные электростанции на 3 ГВт и ветровые электростанции на 4 ГВт", - отметил он.

Отметим, что с целью экспорта "зеленой" энергии в европейские страны ранее Казахстан, Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем. Это позволит взаимодействовать в производстве "зеленой" энергии и организации ее экспорта в Европу. Предполагается, что для экспорта по дну Каспия проложат глубоководный энергокабель.