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Катар заказал у Южной Кореи строительство четырех танкеров для перевозки СПГ

Катар заказал у Южной Кореи строительство четырех танкеров для перевозки СПГ Катар заказал у южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering строительство четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Энергетика
8 июня 2022 г. 17:32
Катар заказал у Южной Кореи строительство четырех танкеров для перевозки СПГ

Катар заказал у южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering строительство четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил портал Business Korea.

Вместимость каждого судна составляет 174 тыс. кубометров. Предполагается, что их строительство завершится к 2025 году. Стоимость контракта составляет 857,9 млн долларов. Он заключен в рамках соглашения о резервировании мощностей для строительства более 100 танкеров для перевозки СПГ, достигнутого в 2020 году между компанией QatarEnergy и южнокорейскими верфями Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries. Совокупная стоимость программы оценивается в 19,2 млрд долларов.

Расширение флота QatarEnergy необходимо для реализации проекта по разработке гигантского месторождения Северное, расположенного в центральной части Персидского залива. Это позволит увеличить производственные мощности Катара с 77 млн до 126 млн тонн СПГ в год.

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