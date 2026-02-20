Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Капитальные затраты MOL в Азербайджане превысили $123 млн в 2025 году

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 16:21
    Капитальные затраты MOL в Азербайджане превысили $123 млн в 2025 году

    Капитальные затраты венгерской компании MOL на проекты разведки и добычи углеводородных ресурсов в Азербайджане в 2025 году составили $123,3 млн, что на 0,4% ниже показателя 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на годовые данные компании, из указанной суммы $109,5 млн было направлено на разработку, $8,7 млн - на разведку, $5,2 млн составили прочие расходы.

    По данным компании, общий объем капитальных вложений MOL по проектам в мире (в Венгрии, Хорватии, Иракском Курдистане, Пакистане, Азербайджане и др.) составил $385 млн, что на 24,8% выше показателя 2024 года. В том числе $206 млн было направлено на разработку, $46,8 млн - на разведку, $55,8 млн - на прочие расходы.

    На долю капитальных расходов на проекты в Азербайджане в этот период пришлось 32% от их общего объема.

    В настоящее время венгерская MOL в Азербайджане имеет 9,57%-ю долю в проекте разработки блока Азери-Чыраг-Гюнешли и 8,9% в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, 17 декабря 2025 года SOCAR и MOL Group заключили соглашение о разделе продукции по проекту разведки и добычи на сухопутном блоке Шамахы-Гобустан в Азербайджане. Оператором проекта является MOL, которая владеет 65%, SOCAR принадлежат 35%.

    MOL осуществляет производственную деятельность в 8 странах мира и активно участвует в нефтегазовой отрасли в 9 странах.

