    2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötüb

    Energetika
    20 fevral, 2026
    18:05
    2025-ci ildə MOL-un Azərbaycanda kapital xərcləri 123 milyon dolları ötüb

    Macarıstanın MOL şirkətinin Azərbaycanda karbohidrogen ehtiyatlarının kəşfiyyatı və hasilatı layihələrinə kapital xərcləri 2025-ci ildə 123,3 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü il göstəricisindən 0,4 % aşağıdır.

    "Report" şirkətin illik məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, bu məbləğdən 109,5 milyon ABŞ dolları işlənməyə, 8,7 milyon ABŞ dolları kəşfiyyata, 5,2 milyon ABŞ dolları isə digər xərclərə sərf olunub.

    Şirkətin məlumatına görə, MOL-un dünya üzrə layihələrinə (Macarıstan, Xorvatiya, İraq Kürdüstanı, Pakistan, Azərbaycan və s.) kapital qoyuluşlarının ümumi həcmi 385 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2024-cü il göstəricisindən 24,8 % yüksəkdir.

    O cümlədən 206 milyon ABŞ dolları işlənməyə, 46,8 milyon ABŞ dolları kəşfiyyata, 55,8 milyon ABŞ dolları isə digər xərclərə yönəldilib.

    Bu dövrdə Azərbaycandakı layihələr üzrə kapital xərclərinin payına onların ümumi həcminin 32 %-i düşüb.

    Xatırladaq ki, hazırda Macarıstan şirkəti Azərbaycanda "Azəri-Çıraq-Günəşli" blokunun işlənməsi layihəsində 9,57 %, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsində isə 8,9 % paya malikdir.

    Bundan əlavə, 2025-ci il dekabrın 17-də SOCAR və "MOL Group" "Şamaxı-Qobustan" yatağının quruda yerləşən hissəsində kəşfiyyat və hasilat layihəsi üzrə hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişi imzalayıb. Layihənin operatoru 65 % paya malik olan MOL-dur, SOCAR-ın payı isə 35 % təşkil edir.

    Şirkət dünyanın 8 ölkəsində istehsal fəaliyyəti həyata keçirir və 9 ölkənin neft və qaz sənayesində fəal şəkildə iştirak edir.

