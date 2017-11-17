Канадская компания назвала объемы добычи с азербайджанского сухопутного месторождения

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Канадская компания Zenith Energy в апреле-сентябре добыла 47 954 баррелей нефти с блока месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию.

Из этого объема на июль-сентябрь пришлось 23 095 баррелей. На конец сентября нераспроданные остатки составили 2 588 баррелей нефти, которая была продана в последующий период.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.