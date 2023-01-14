Калын: При запуске хаба возможно поставлять газ из Ирака и Ирана в Европу

Турция предлагала США и ЕС рассмотреть при запуске газового хаба на турецкой территории рассмотреть возможность прокачки газа из Ирака и Ирана в Европу.

Турция предлагала США и ЕС рассмотреть при запуске газового хаба на турецкой территории рассмотреть возможность прокачки газа из Ирака и Ирана в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на встрече с представителями иностранных СМИ.

"У нас будет возможность включить [поставки газа в Европу] из Ирака, из Туркменистана через TANAP. Я даже предлагал некоторым европейским и американским коллегам, что в какой-то момент будет можно включить поставки газа из Ирана в эту энергетическую карту. Я знаю, что это может звучать слишком радикально, но почему бы и нет. Ситуация меняется, а энергия остается востребована", - отметил он.