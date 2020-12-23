Как пандемия повлияла на спрос на газ

События 2020 года, изменившие текущую конъюнктуру мирового газового рынка, не окажут существенного влияния на долгосрочные прогнозы

Пандемия 2020 года, изменившая конъюнктуру мирового газового рынка, существенно не повлияет на долгосрочные прогнозы, спрос будет расти.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Компания отмечает, что пандемия новой коронавирусной инфекции стала наиболее значимым событием 2020 года, в том числе на энергетическом рынке. Вместе с тем влияние пандемии на мировой газовый рынок было достаточно ограниченным.

"События 2020 года, изменившие текущую конъюнктуру мирового газового рынка, не окажут существенного влияния на долгосрочные прогнозы. Главная причина – уникальные свойства природного газа как энергоносителя, позволяющие одновременно обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие в глобальном масштабе", — говорится в релизе.

"В долгосрочной перспективе спрос на природный газ будет расти. Ожидается, что к 2040 году потребление газа в мире возрастет на 1,3 триллиона кубометров и составит более 5,3 триллиона кубометров", - полагает "Газпром".