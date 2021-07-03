К концу года Шуша будет обеспечена отоплением и горячей водой

В Шуше будут построены новые котельные для отопления и горячей воды.

В Шуше будут построены новые котельные для отопления и горячей воды.

Как передает Report, об этом было сообщено на двадцатом заседании рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Согласно информации, уже в следующем отопительном сезоне Шуша будет обеспечена теплом и горячей водой.

На совещании также была представлена информация о предстоящих задачах в этом направлении, дальнейших шагах и планах.

Отопительный сезон начинается 15 ноября, заканчивается 15 апреля следующего года.