Возможность продления сделки ОПЕК+ рассмотрят к концу 2021 года

Страны ОПЕК+ после снижения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки уменьшат этот объем до 7,7 млн баррелей во втором полугодии 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике альянса по итогам заключения новой сделки.

Далее до конца апреля 2022 года участники планируют сокращать добычу на 5,8 млн баррелей в сутки.

Базой отсчета сокращения добычи будет октябрь 2018 года для всех стран, за исключением России и Саудовской Аравии. Для них решено взять за базу показатель в 11 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в декабре 2021 года рассмотрят возможность продления своей новой сделки. «Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — указано в коммюнике.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия в рамках новой сделки ОПЕК+ в мае — июне снизит добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из оговоренных 9,7 млн.

Страны ОПЕК+ накануне договорились о новой сделке по сокращению добычи нефти. Из-за Мексики переговоры затянулись на четыре дня, в итоге эта страна согласилась сократить производство на 100 тысяч баррелей. Остальные 300 тысяч, как просили представители Мехико, компенсируют США.

После заключения сделки Владимир Путин, Дональд Трамп и король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры, положительно оценив достигнутое соглашение.

Также российский и американский лидеры провели отдельный разговор и обменялись мнениями о ситуации на рынке нефти.