ЕС и Азербайджан проведут энергетический диалог в Брюсселе

ЕС и Азербайджан договорились провести в этом году диалог высокого уровня по энергетике в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции по итогам 12-й министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии.

"Существуют возможности для более тесной интеграции и развития связей между ЕС и Азербайджаном. В целом это был очень продуктивный день, который укрепил и без того хорошие отношения. Мы договорились провести энергетический диалог высокого уровня в Брюсселе позже в этом году", - заявил Йоргенсен.

Йоргенсен добавил, что Азербайджан на данном мероприятии будет представлен на уровне министра энергетики.

"Когда министр и делегация Азербайджана прибудет в Брюссель на диалог высокого уровня, возможно, мы сможем включить в повестке переговоров встречи с некоторыми заинтересованными сторонами. Также возможны встречи в формате B2B", - сказал он.

Еврокомиссар также отметил, что с нетерпением ожидает новой поездки в Азербайджан.