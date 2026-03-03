İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Dan Yorgensen: "Aİ və Azərbaycan enerji üzrə yüksək səviyyəli dialoqa dair razılığa gəlib"

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 17:50
    Dan Yorgensen: Aİ və Azərbaycan enerji üzrə yüksək səviyyəli dialoqa dair razılığa gəlib

    Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycan Brüsseldə enerji üzrə yüksək səviyyəli dialoq keçirmək barədə razılığa gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarının yekunları üzrə keçirilən mətbuat konfransında Aİ-nin energetika məsələləri üzrə komissarı Dan Yorgensen bildirib.

    "Aİ ilə Azərbaycan arasında daha sıx inteqrasiya və əlaqələrin inkişafı üçün imkanlar mövcuddur. Ümumilikdə, bu, onsuz da yaxşı olan münasibətləri möhkəmləndirən çox məhsuldar bir gün olub. Biz bu ilin sonlarında Brüsseldə yüksək səviyyəli enerji dialoqu keçirmək barədə razılığa gəldik", - D.Yorgensen əlavə edib.

    Avropa komissarı həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycana yeni səfəri səbirsizliklə gözləyir.

    Dan Yorgensen Avropa İttifaqı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    ЕС и Азербайджан проведут энергетический диалог в Брюсселе
    Jørgensen: EU and Azerbaijan agree on high-level energy dialogue

    Son xəbərlər

    18:42

    Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:42

    "Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyib

    Region
    18:39
    Foto

    Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıb

    İnfrastruktur
    18:36

    "Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilər

    Formula 1
    18:34

    Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:29
    Foto

    Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2

    Xarici siyasət
    18:24

    EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıb

    Maliyyə
    18:20

    Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"

    Energetika
    18:16

    "ACWA Power": Azərbaycan "yaşıl" enerji üzrə regional mərkəzə çevrilir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti