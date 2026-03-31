    J.P. Morgan спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов

    Фактическая блокада Ормузского пролива еще на один месяц может привести к росту цен на нефть марки Brent до 150 долларов за баррель.

    Как сообщает Report, такое мнение высказал главный экономист американского банка J.P. Morgan Брюс Касман в интервью газете The Times.

    "Сценарий, при котором пролив останется закрытым еще на один месяц, может привести к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель, а также вызвать трудности с обеспечением электроэнергией промышленных потребителей", - отметил он.

    30 марта на лондонской бирже ICE цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года впервые с 19 марта 2026 года превысила 115 долларов за баррель, однако затем снизилась до 112,78 доллара за баррель.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Цена на нефть
